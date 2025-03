Reparatiewinkel voor telefoons heeft steeds minder bereik

Voor de eigenaren van de meeste reparatiewinkels voor telefoons is het wrang; steeds minder klanten weten hun bedrijf te vinden. „We zien onze concurrenten bij bosjes omvallen”, zei Boris Blijham van keten ThePhoneLab eind februari in een interview met Het Financieele Dagblad. Bijna wekelijks benadert iemand hem met de vraag of de zakenman een reparatiewinkel wil overnemen, omdat die niet langer rendabel is.

Dat wil Blijham niet. Ook hij merkt dat het lastiger wordt om winstgevend te draaien. Volgens hem zijn er meerdere redenen voor het teruglopende aantal klanten.

Zo gaan nieuwe telefoons volgens hem minder snel stuk. „Ik zie duidelijk kwaliteitsverschil tussen een iPhone 4 en een iPhone 16. Consumenten gaan daarnaast voorzichtiger met hun toestel om. Je wordt inmiddels raar aangekeken als je geen beschermhoesje en screenprotector hebt.” Dat zorgt er volgens Blijham voor dat het aantal schermreparaties drastisch daalt.

Voordelen

Daarnaast zijn er volgens de zakenman steeds meer mensen die liever een opgelapte telefoon kopen. „Daar betalen ze dan 500 of 600 euro voor, terwijl het repareren van hun oude toestel bijvoorbeeld 200 euro kost.”

Consumenten maken duidelijke afwegingen, geeft Blijham aan. Zo zijn Androidtoestellen meestal relatief goedkoop, waardoor er vaker wordt gekozen voor een nieuw toestel in plaats van voor reparatie.

De problemen in de markt hebben voor de zakenman ook voordelen. Het wordt makkelijker voor hem om aan personeel te komen. „Zo is Coolblue gestopt met het repareren van telefoons. Wij hopen vakmensen van dat bedrijf over te nemen.” Doordat concurrenten moeten stoppen, kan het bedrijf van Blijham het volhouden. Hij ziet in de nabije toekomst zelfs mogelijkheden om te groeien. Daarbij merkt hij wel op dat zijn winkels zich niet meer alleen met telefoons bezighouden. „We doen nu ook laptopreparaties.”

Duurzaam

Het is niet bepaald duurzaam als consumenten hun gehavende telefoon weggooien in plaats van die op te laten knappen. Toch is het volgens Govert Buijze, redacteur van Vakblad Afval!, zeker niet alleen kommer en kwel als het gaat om smartphones. „Dat mensen de reparatiewinkel mijden, betekent lang niet altijd dat hun toestel niet wordt opgeknapt als er iets mee is. Ze doen dat alleen vaker zelf. Onder druk van Europese wetgeving brengen telefoonfabrikanten reparatiesets op de markt. Doordat die veel worden gebruikt neemt de gemiddelde levensduur van telefoons ongetwijfeld toe.”

„Dat mensen de reparatiewinkel mijden, betekent lang niet altijd dat hun toestel niet wordt opgeknapt” Govert Buijze, redacteur Vakblad Afval!

Ook de door Blijham geschetste ontwikkeling van het langer meegaan van telefoons is volgens Buijze goed voor de duurzaamheid. „Niet vervangen is natuurlijk altijd het beste.”

Dat consumenten geen nieuw toestel, maar een gebruikt exemplaar kopen, vindt hij ook winst. Bedrijven die zich daarmee bezighouden, doen het volgens hem heel goed.

Garantie

Dat beaamt Martine Hardeveld Kleuver van Swappie, een onderneming die opgeknapte iPhones aan de man probeert te brengen. „Nederlanders gaan steeds bewuster om met hun elektronica, waardoor er minder reparaties nodig zijn. Telefoons zijn kwalitatief ook beter dan vroeger, waardoor een opgeknapt toestel nog jaren meekan. De kopers daarvan weten bij bedrijven als het onze zeker dat de tweedehands iPhone professioneel is gecontroleerd, getest en gerepareerd. Ze krijgen garantie op hun aankoop.”

Inmiddels heeft webwinkel Bol de markt voor tweedehandstelefoons ook betreden. Vanaf november verkoopt het bedrijf opgelapte toestellen.