Wall Street sluit hoger na speech Fed-voorzitter Powell

Ook herhaalde hij dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank geen haast hebben met het verlagen van de rente, zoals al werd verwacht. Daarmee bevestigde hij de zorgen van beleggers over het beleid van president Donald Trump. Powell zelf zei dat het economisch beleid van Trump voor meer onzekerheid heeft gezorgd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 42.801,72 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent naar 5770,20 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 18.196,22 punten. Daarmee zijn de indices hersteld van de lichte koersverliezen in de vroege handel.

De Fed neemt later deze maand opnieuw een rentebesluit. Naar verwachting blijft de rente dan opnieuw onveranderd. Vorig jaar verlaagde de Fed de rente drie keer.

Verder hadden beleggers veel oog voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid over februari. Daaruit kwam naar voren dat er 151.000 banen waren bijgekomen in die maand. De werkloosheid steeg tot 4,1 procent. De massaontslagen door president Donald Trump en zijn adviseur Elon Musk zijn nog niet terug te zien in die cijfers, omdat het gros daarvan gebeurde na het maandelijkse onderzoek door het ministerie van Arbeid.

Broadcom steeg 8,6 procent. De chipontwikkelaar kwam met beter dan verwachte prognoses. Het bedrijf profiteerde vooral van de sterke vraag naar chips voor datacenters die alle rekenkracht voor nieuwe AI-toepassingen moeten ondersteunen. Branchegenoot Nvidia klom 1,9 procent. Broadcom is in de ogen van grote techbedrijven een potentiële kandidaat om alternatieven te bieden voor Nvidia’s prijzige AI-chips.

Microsoft daalde 0,9 procent. De doorgaans goed ingevoerde nieuwssite The Information en persbureau Bloomberg hebben op basis van een ingewijde gemeld dat het techconcern bezig is met het ontwikkelen van eigen AI-modellen om te concurreren met OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT.

Hewlett Packard Enterprise verloor 12 procent. Het IT- en hardwarebedrijf waarschuwde dat de winstgevendheid komend jaar onder druk staat door importheffingen en beperkte marges op de verkoop van servers. Ook schrapt de onderneming 3000 banen.