Amerikaans bedrijf schakelt satellietbeelden voor Oekraïne uit

In een verklaring zegt Maxar dat het contracten heeft met de Amerikaanse overheid en tientallen geallieerde en partnerlanden. „Elke klant beslist zelf hoe ze die gegevens gebruiken en delen.” Een van de klanten van het bedrijf is GEGD, een programma van de Amerikaanse regering dat toegang biedt tot commerciële satellietbeelden die door de Verenigde Staten zijn verzameld. „De Amerikaanse overheid heeft besloten om Oekraïense accounts in GEGD tijdelijk op te schorten”, aldus Maxar.

De VS zijn gestopt met het delen van inlichtingen met Oekraïne, omdat president Volodymyr Zelensky eerst zou moeten tonen dat hij bereid is over vrede te praten met Rusland. Eerder pauzeerden de VS ook al de militaire steun aan Oekraïne.