Asielmaatregelen Faber worden mogelijk niet tegelijk ingevoerd

NSC-minister Judith Uitermark zei na afloop van de ministerraad dat de asielnoodmaatregelenwet „gefaseerd” van kracht zal worden.

„Volgens mij heeft mevrouw nog absoluut geen besluit genomen of ze het in één keer doet”, zei premier Dick Schoof bij zijn wekelijkse persconferentie toen een journalist verwees naar de woorden van Uitermark. Dat is volgens hem wel de wens van het kabinet. „Maar je moet ook kijken wat er kan.”

Deze bepaling stond al in de wetsvoorstellen en is niet toegevoegd naar aanleiding van het kritische advies van de Raad van State, verduidelijkte Schoof.