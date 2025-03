Maanlander van Amerikaans bedrijf op zijkant geland

De lander Athena kwam donderdag aan op de zuidpool van de maan. Na de landing kregen de instrumenten aan boord opdracht snel metingen te verrichten, voordat de batterij leeg was. „Met de positie van de zon, de richting van de zonnepanelen en de extreme kou in de krater verwacht Intuitive Machines niet dat Athena weer kan opladen”, laat het bedrijf weten.

Het was de zuidelijkste maanlanding ooit. Het uiterste zuiden van de maan is interessant voor bemande missies, omdat daar veel zonlicht is om energie mee op te wekken, maar ook plekken met eeuwige schaduw met ijs voor water. Wel is het er bijzonder moeilijk om contact te houden met de vluchtleiding op aarde.

Intuitive Machines schreef vorig jaar al geschiedenis door als eerste bedrijf een succesvolle maanlanding uit te voeren, toen met het toestel Odysseus. Ook die stond een beetje schuin door het afbreken van een voet.

De commerciële lander Blue Ghost van het Texaanse bedrijf Firefly Aerospace landde afgelopen zondag op de maan.