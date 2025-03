Politico: Harris overweegt kandidatuur gouverneurschap Californië

De huidige gouverneur Gavin Newsom, een partijgenoot van Harris, mag na zijn tweede termijn niet meedoen aan de gouverneursverkiezingen in 2026. Harris zou nog geen officiële gesprekken hebben gevoerd over haar mogelijke kandidatuur.

Bondgenoten van Harris zeggen dat het vrijwel zeker is dat de oud-vicepresident bij een overwinning in Californië niet zal meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen, schrijft Politico. Harris werd bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar op het laatste moment naar voren geschoven als kandidaat van de Democratische Partij, nadat Joe Biden een stap terug had gedaan.