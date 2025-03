Faber wil naast ‘kleine correctie’ niets wijzigen aan asielwetten

De voornemenprocedure houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een asielzoeker op de hoogte stelt als de dienst van plan is om zijn of haar asielaanvraag af te wijzen. De asielzoeker krijgt vervolgens de kans om daarop te reageren in een poging de IND op andere gedachten te brengen.

Als deze voornemenprocedure wordt afgeschaft, wordt het automatisch mogelijk voor asielzoekers om na een afwijzing bezwaar in te dienen bij de IND. Faber steekt daar met de aanpassing een stokje voor, verduidelijkt haar woordvoerder. Asielzoekers die het niet eens zijn met de afwijzing kunnen daardoor alleen nog maar in beroep bij de rechter. De minister spreekt van een „technische onvolkomenheid” die ze heeft rechtgezet.

Faber bespreekt vrijdag haar officiële reactie op het zeer kritische advies van de Raad van State in de ministerraad.