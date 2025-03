Gemeenten Gelderse Vallei positief over stikstofplannen provincie

„We vinden het goed dat de provincie actie onderneemt”, zeggen de gemeenten uit de zogeheten regio FoodValley. „Op dit moment is het voor heel veel activiteiten niet mogelijk om een vergunning af te geven. De gemeenten Barneveld, Ede, Putten, Wageningen en in iets mindere mate Nijkerk, worden daar hard door geraakt. Zonering is daarom één van de benodigde maatregelen.” De regio pleitte eerder al bij het Rijk voor stevige maatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken, waaronder stikstofarme zones en het intrekken van ongebruikte vergunningen.

De Gelderse Vallei is van oudsher een gebied met veel boeren. Wat de gevolgen van de stikstofplannen voor hen zijn, is nog niet duidelijk. De gemeenten geven aan dat veel details uit de stikstofplannen nog verder uitgewerkt moeten worden. „Dat laat onverlet dat zonering onze gemeentes raakt: agrarische ondernemers in de zone zullen veel vragen hebben wat dit voor hen betekent, maar het raakt zeker ook onze woningbouwplannen en daarmee onze grote woningbouwambities.” De regio zegt graag in gesprek te gaan met de provincie over de uitwerking.

De op de Veluwe gelegen gemeente Apeldoorn zegt ervan uit te gaan dat de stikstofzones niet gaan gelden voor stedelijk gebied. „Er is immers grote woningnood in Nederland en ook in Apeldoorn”, zegt wethouder Nick Derks. „De komende jaren moeten wij als Apeldoorn 12.000 woningen bouwen en ruimte maken voor bedrijventerreinen.” Derks stelt dat de gemeente die plannen doorzet en dat de vergunningverlening daarvoor snel weer van het slot moet. „Er moet dus snel duidelijkheid komen over de voorwaarden waaronder die vergunningen verleend gaan worden.”

Andere gemeenten op en rond de Veluwe en Winterswijk geven aan het stikstofplan van de provincie nader te bestuderen. „We maken ons zorgen, maar het gemeentebestuur wil eerst deze plannen goed en zorgvuldig doorgronden voor inhoudelijk hierop te reageren”, zegt een woordvoerder van de gemeente Nunspeet.