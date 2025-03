De tabaksbedrijven JTI-Macdonald, Rothmans, Benson & Hedges en Imperial Tobacco Canada bereikten de schikking in oktober na jarenlange bemiddeling met hun schuldeisers, waaronder provinciale en territoriale overheden en eisers in twee grote collectieve rechtszaken.

De regeling volgde op een uitspraak van een rechtbank in Quebec in 2015. Deze oordeelde dat de tabaksbedrijven de gezondheidsrisico’s van roken hadden verzwegen. Na deze uitspraak lieten de bedrijven hun Canadese activiteiten failliet verklaren, wat leidde tot jarenlange onderhandelingen.

Volgens de overeenkomst betalen de tabaksbedrijven nu ruim 24 miljard dollar (15,55 miljard euro) aan provincies en territoria, verspreid over ongeveer twintig jaar. De eisers in de twee rechtszaken in Québec ontvangen samen meer dan 4 miljard dollar (2,59 miljard euro).

Voor compensatie aan andere Canadese ex-rokers die ernstig ziek zijn geworden door roken, is 2,5 miljard dollar (1,62 miljard euro) bestemd. Daarnaast wijzen de partijen geld toe aan een stichting die tabaksgerelateerde ziekten bestrijdt.

Rechter Geoffrey Morawetz van het Hooggerechtshof van Ontario noemde de beslissing „een mijlpaal in de Canadese herstructureringsgeschiedenis”. Volgens de Canadian Cancer Society blijft tabak de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Canada, met jaarlijks meer dan 46.000 sterfgevallen.