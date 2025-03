Binnenland

Bij enkele patiënten op meerdere afdelingen van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is de VRE-bacterie aangetroffen. De VRE-bacterie is een darmbacterie die resistent is voor sommige antibiotica en bij ernstig zieke mensen extra problemen kan veroorzaken. Het ziekenhuis neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.