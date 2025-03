De hoogste Nederlandse militair schuift aan bij komend overleg van legerchefs van een kopgroep van landen die Oekraïne ook na een eventueel bestand met Rusland willen beschermen. De bijeenkomst van de ‘coalition of the willing’ in wording is volgende week in Parijs.

Frankrijk heeft commandant der strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim uitgenodigd, laat zijn woordvoerder donderdag weten. Over de inhoud van de besprekingen wil Defensie niets kwijt. Het zou om „verkennende, aftastende” gesprekken gaan. Nederlandse militaire planners overleggen ook al met collega’s van de andere landen.

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. beeld ANP, Remko de Waal

Onder aanvoering van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werkt een groep met name Europese bondgenoten van Oekraïne aan veiligheidsgaranties voor het land. Ze denken bijvoorbeeld over een troepenmacht die ervoor moet zorgen dat Rusland na een toekomstig staakt-het-vuren of zelfs vredesakkoord niet opnieuw aanvalt. Bondgenoten kijken ook naar Nederland voor een bijdrage, zei het kabinet eerder.

Premier Dick Schoof nam deel aan de oprichtende bijeenkomst afgelopen zondag in Londen en was ook bij eerder voorbereidend overleg in Parijs. Hij benadrukte toen dat Nederland nog niets heeft toegezegd.