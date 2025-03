Witte Huis ”heroverweegt” stop militaire hulp aan Oekraïne

De EU-landen zoeken nog naar de juiste verdeling van de taken met de deels overlappende ‘coalitie van bereidwillige landen’ die het voortouw neemt in de hulp aan Oekraïne. Ze bespreken de omgang met dat nieuwe verband op de ingelaste EU-top van donderdag, zegt een hoge EU-diplomaat.

Onder aanvoering van niet-EU-land het Verenigd Koninkrijk werkt een groep bondgenoten van Oekraïne aan plannen om het land ook na een mogelijk bestand met Rusland te beschermen. Nederland en in ieder geval de grootste EU-landen praten mee in deze ‘coalition of the willing and able’, maar er ontbreken er ook heel wat. Hongarije en Slowakije bijvoorbeeld, twee Ruslandgezinde landen die in de EU steun aan Oekraïne en straf voor Rusland vaak tegen- of in ieder geval ophouden.

De EU-leiders die donderdag bijeenkomen in Brussel zullen nadenken of ze de initiatieven van de nieuwe coalitie kunnen steunen. Dat kan door hun politieke gewicht erachter te scharen, door financiële steun of misschien ook met de EU-machinerie, oppert de hoge EU-bron.

Betrokken landen die niet tot de EU behoren worden vrijdag sowieso bijgepraat over de top, aldus de ingewijde. Dat zou in ieder geval gelden voor het VK, Noorwegen en Turkije. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is voor de spoedtop uitgenodigd, maar het is nog onduidelijk of hij komt of inbelt.