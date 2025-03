De Hongaarse premier Viktor Orbán hield optreden tegen Rusland en steun voor Oekraïne al meermaals op, of zelfs tegen. Daarom werken Oekraïnes bondgenoten inmiddels liever buiten de Europese Unie om, zodat Orbán plannen niet met een veto kan treffen.

„Ja, dit is steeds moeilijker. Dat is de reden dat we onder de nieuwe initiatieven ook een coalitie van bereidwilligen overwegen”, zei Kallas bij aankomst op de EU-top in Brussel. Ze verwijst naar haar plannen om af te spreken dat de EU-landen dit jaar in ieder geval 20 miljard euro voor Oekraïne uittrekken. Ook een kopgroep van medestanders van Oekraïne die aan veiligheidsgaranties voor het land werkt is bezig een ‘coalition of the willing’ te vormen.