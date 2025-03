LTO Noord: Gelders stikstofplan fataal voor betrokken boeren

Met de maatregel wil het Gelderse college van Gedeputeerde Staten de vergunningverlening weer op gang krijgen en de staat van de natuur verbeteren. Op de Veluwe, waar ongeveer de helft van alle stikstofgevoelige natuur van Nederland ligt, is het plan de uitstoot uiteindelijk met 60 tot 70 procent te beperken.

„Ik kan niet begrijpen waarom een provincie vooruitloopt op landelijk stikstofbeleid dat in Den Haag nog wordt uitgedokterd”, zegt LTO Noord-bestuurder Bert Zandman. „Een exacte uitwerking volgt nog, maar er wordt gesproken over een reductie van 60 tot 70 procent. Dat is niet te doen. Ik heb grote vragen bij de juridische haalbaarheid en ik zie geen onderbouwing op dit moment.”

De boerenorganisatie blijft wel in gesprek met de provincie over de uitwerking van de plannen. „De provincie heeft aangegeven dat ze ondernemers wil helpen om de uitstoot van stikstof in deze 500 meter zones omlaag te brengen. Ik verwacht dan ook van de provincie dat ze met serieuze voorstellen komt die erop gericht zijn om in gezamenlijkheid, dus ook met de niet-agrarische sectoren, een stikstofreductie te realiseren mochten de plannen doorgaan”, aldus Zandman.