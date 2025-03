Bestemming miljarden voor Groningse economie blijft onduidelijk

De miljoenen horen bij de reactie op de conclusies van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning. Om de ‘ereschuld’ af te lossen, heeft het vorige kabinet in totaal 22 miljard euro beloofd voor Groningen en het noorden van Drenthe.

In de agenda staan vijf doelen, vier „generieke” onderwerpen en vijf „thema’s”. Allerlei zaken komen voorbij: onderwijs, kennis en arbeidsmarkt, ruimte voor bedrijvigheid, digitalisering, profilering, duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrijetijdseconomie.

Op drie punten worden wel specifieke bedragen genoemd. Zo wordt 200 miljoen euro klaargezet voor investeringen die ertoe moeten leiden dat jaarlijks 1,5 miljoen meer bezoekers naar de regio komen. Naar het opknappen van stadscentra gaat 180 miljoen euro. Campussen waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar komen, krijgen 150 miljoen.

Naar grootschalige infrastructuur, openbaar vervoer of woningbouw gaan deze miljarden in elk geval niet. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij overheden, staat in het document.

„Verwacht geen lijst met projecten”, zei bestuurder Jacob Klompien bij de presentatie van de agenda. De economie is volgens hem onvoorspelbaar, bijvoorbeeld omdat nieuwe technologieën opkomen. „De economische agenda zal nooit klaar zijn. We hebben een hoge mate van flexibiliteit nodig.”

Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe worden nog niet veel wijzer van de economische agenda, erkent staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen, BBB) tegen het ANP. Hij ziet dat als een pluspunt. „Juist omdat hij niet zo concreet is, geef je ook kansen om mooie projecten te ontwikkelen met elkaar. Als je alles dichttimmert, ga je het eigen ondernemerschap en de eigen kracht van de regio inperken.”

Klompien waarschuwde bij zijn presentatie voor versplintering van de miljarden. Daar is volgens Van Marum geen sprake van. „Deze doelen sluiten juist bij elkaar aan.” Door inflatie is de laatste lichting van 100 miljoen euro waarschijnlijk flink minder waard, maar toch staat de staatssecretaris achter de spreiding over dertig jaar. „Als je het in één keer uitgeeft, is het ook allemaal in één keer weg.”