De politie denkt dat de tiener het vliegtuig kon bereiken via een gat in het beveiligingshek. Agenten vonden twee tassen en het voertuig van de jongen. Het onderzoek naar het incident loopt nog, maar er is geen verdere dreiging, meldt de politie. De verdachte zit vast voor verhoor.

De Australische publieke omroep ABC meldt dat de jongen kleding droeg die leek op die van het grondpersoneel van de luchthaven. De vlucht van vliegmaatschappij Jetstar had Sydney als bestemming. Australische media melden dat Avalon Airport voorlopig gesloten is.

Deze luchthaven ligt op tientallen kilometers ten zuidwesten van Melbourne, de hoofdstad van de zuidelijke staat Victoria. De verdachte komt uit de regio Ballarat in Victoria.