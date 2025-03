Taiwan: TSMC-investering ‘historisch moment’ voor relatie met VS

Economie

De aankondiging van het Taiwanese chipconcern TSMC om 100 miljard dollar te investeren in de Verenigde Staten was een „historisch moment” voor de betrekkingen tussen Taiwan en de VS, zegt de Taiwanese president Lai Ching-te donderdag. TSMC, de grootste chipmaker ter wereld, maakte het plan deze week bekend, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd invoerheffingen op chips uit het buitenland te heffen.