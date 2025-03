Tuinbouwondernemers Uithoorn mogen 100 woonunits neerzetten

De aanvragen dateren uit 2018 en zijn daarna op verzoek van de gemeente gebundeld. Voor de woonunits aan de Dwarsweg in Uithoorn worden kassen gesloopt. Werknemers krijgen een eigen slaapkamer en op het terrein is ook plek voor een beheerder, een wasruimte en opslag.

De Kwakel en Kudelstaart liggen in een zogenoemd glastuinbouwconcentratiegebied. In de hele regio is veel vraag naar tijdelijke werknemers. De provincie ziet graag goede huisvesting en vindt dat zwaarder wegen dan de „geringe aantasting” van het glastuinbouwgebied. Bezwaren dat verkleining van het kassengebied verduurzaming in de weg zou staan, zijn daarmee verworpen.

De initiatiefnemers moeten in samenspraak met de gemeente nog wel de omgeving bij de plannen betrekken. Dat wordt verwerkt in het ontwerp, waarna de vergunningen kunnen worden aangevraagd.