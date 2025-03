Klarna blokkeerde honderdduizenden ongeoorloofde kredietaanvragen

Klanten die op afbetaling willen kopen moeten hun naam, adres en geboortedatum invoeren, waarna de gegevens worden gecontroleerd bij een kredietbureau. Als de gegevens overeenkomen en de klant ouder is dan achttien, volgen nog aanvullende controles zoals een externe kredietcheck. Wanneer de gegevens niet overeenkomen, moet de klant een foto-identificatie scannen, die vervolgens wordt gevalideerd via een tweede externe database.

Sinds oktober heeft Klarna, de grootste aanbieder van ‘buy now, pay later’, 570.000 klanten gevraagd om een ID-scan. Daarvan konden maar 102.600 een geldige identificatie tonen en verdergaan met hun aanvraag. „De overige 467.400 konden geen ID overleggen of dienden een ongeldig document in. Een aanzienlijk deel van deze gevallen kan afkomstig zijn van minderjarigen die proberen toegang te krijgen tot krediet”, aldus het bedrijf.

Klarna heeft naar eigen zeggen in april vorig jaar de controlemaatregelen aangescherpt om ervoor te zorgen dat minderjarigen geen toegang krijgen tot kredietproducten.

Vorige maand werd bekend dat het bedrijf niet van plan is gehoor te geven aan een oproep van het kabinet om te stoppen met het aanbieden van achteraf betalen in fysieke winkels. Het kabinet vindt het onwenselijk dat mensen ook in de winkelstraat op de pof kunnen kopen.