Juwelendief slikt in Florida tonnen kostende oorbellen in

De 32-jarige Jaythan Gilder bezocht een winkel van de beroemde juwelier Tiffany & Co, schrijft NBC News op basis van een politieverslag. Daar beweerde hij dat hij voor een professionele basketballer van de club Orlando Magic werkte.

Het personeel liet hem twee paar oorbellen zien ter waarde van 160.000 en 609.000 dollar (samen ruim 712.000 euro) en een ring van 587.000 dollar (ruim 543.000 euro). De verdachte greep daarop de juwelen, ontworstelde zich aan het personeel en vluchtte met de auto. De ring liet hij vallen.

De politie trof de man verderop op de snelweg aan. Tijdens zijn arrestatie zou hij „enkele artikelen” hebben ingeslikt. In de gevangenis werd vastgesteld dat hij spullen in zijn buik had. De politie zegt dat de sieraden worden teruggegeven aan de juwelier „zodra ze gepasseerd zijn”, maar meldt nog niet of dat inmiddels gebeurd is.

Gilder zag volgens de politie al achterin de politieauto in dat het eigenlijk niet handig was geweest om de buit in te slikken. „Ik had ze uit het raam moeten gooien”, zei hij volgens het verslag.