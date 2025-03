Wilders wil acties Trump niet veroordelen, ‘dat helpt niet’

Wilders wil niet dat Trump mogelijk van de onderhandelingstafel wordt weggejaagd, door zijn acties te veroordelen. „Wij moeten nu de-escaleren”, vindt hij. „Ik heb er wel mijn gedachten over”, zei de PVV-leider.

De woorden van Wilders lijken op die van Trump zelf. Die zei in een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij zich niet wilde uitspreken tegen de Russische president Vladimir Poetin, omdat die dan waarschijnlijk wegblijft van de onderhandelingstafel.

Timmermans vindt de reactie van Wilders lachwekkend. „Als er iemand is in deze Kamer die anderen de maat neemt, dan is het wel de heer Wilders.” Timmermans concludeert dat Wilders „op de lijn van Trump” zit. Volgens de leider van GroenLinks-PvdA chanteert Trump Oekraïne, en moet dat worden veroordeeld.