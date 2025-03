Alsnog rechtszaak over afschieten damherten in Hoeksche Waard

Binnenland

De rechter moet alsnog beslissen of de damherten in de Hoeksche Waard afgeschoten mogen worden. De betrokken partijen hebben in de afgelopen maanden onderzocht of ze onderling tot overeenstemming konden komen, maar dat is niet gelukt. De dierenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zetten hun rechtszaak tegen de provincie Zuid-Holland daarom door.