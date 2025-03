Syrische minister belooft einde chemische wapens in Syrië

Onder het regime van dictator Bashar al-Assad zijn chemische en biologische wapens gemaakt. Hij heeft die in een overeenkomst met de OPCW en de VN in 2013 opgegeven. Maar de OPCW vreest dat niet alle chemische wapens van het regime daadwerkelijk zijn overgedragen of vernietigd. Assad is er in de burgeroorlog van beschuldigd chemische wapens te hebben gebruikt. Assads regime viel in december.

Al-Shaibani is de eerste Syrische gezant die het bestuur van de OPCW heeft toegesproken. De OPCW moet chemische wapens in kaart brengen en naar de vernietiging ervan streven. Het is een autonome internationale organisatie die samenwerkt met de VN. Bijna alle VN-leden zijn lid. Alleen Egypte, Israël, Noord-Korea en Zuid-Soedan zijn nooit toegetreden.