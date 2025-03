Adviseur Zelensky: snel weer gesprekken met Amerikanen

„We hebben gesproken over vervolgstappen richting een rechtvaardige en duurzame vrede”, schrijft Jermak op X. „We hebben ook ideeën uitgewisseld over veiligheidskwesties en afstemming van uitgangspunten voor het kader voor bilaterale relaties tussen Oekraïne en de Verenigde Staten.”

Het contact op het hoogste niveau tussen de VS en Oekraïne is vastgelopen na de ruzie tussen Trump en Zelensky in het Witte Huis, afgelopen vrijdag. De Amerikaanse regering beschuldigde de Oekraïners ervan niet dankbaar genoeg en onbeleefd te zijn en niet bereid te zijn tot gesprekken over vrede. Zelensky heeft sindsdien ingebonden. Daarmee lijkt het contact wat beter te lopen, al krijgt Oekraïne voorlopig geen wapenleveranties en inlichtingen meer.

Zelensky zei in de videoboodschap die hij zoals iedere avond deelde op sociale media dat het contact met de VS de goede kant op gaat. Hij zei komende week resultaten te verwachten. Ook hij sprak van een aankomend overleg tussen de twee landen.

De Oekraïense president is donderdag aanwezig bij een Europese top over Defensie in Brussel.