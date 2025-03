Faber wil concreet plan voor EU-terugkeercentra asielzoekers

„Ik wil toch echt wel gewoon zo snel mogelijk verder. Er moet wat gaan gebeuren en ik probeer gas te geven op dit dossier”, zei Faber.

Nederland is sterk voorstander van zogenoemde ‘terugkeerhubs’. Het gaat om centra buiten de EU waar afgewezen asielzoekers op uitzetting naar hun land van herkomst wachten.

De terugkeerhubs zijn onderdeel van het voorstel van Brunner voor nieuwe terugkeerregels van afgewezen asielzoekers. Volgens Faber heeft de Eurocommissaris tijdens de vergadering met de ministers verder niets prijsgegeven over zijn plan, dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Nederland heeft er in Europa op aangedrongen om de terugkeer efficiënter en sneller te maken, zei Faber. „We hebben er serieus voor gelobbyd.” Bij andere EU-ministers ziet ze daar ook veel draagvlak voor.

„Laten we eerlijk zijn, als de terugkeer niet goed op orde is, dan kun je natuurlijk wel je asielsysteem op orde hebben, maar het sluitstuk is natuurlijk wel de terugkeer”, benadrukte Faber.

De terugkeerhubs zijn omstreden. Italië heeft al zo’n centrum in Albanië, maar heeft van de Italiaanse rechter al verschillende keren asielzoekers naar Italië moeten terughalen. Het is de vraag of Brunner met een voorstel voor deze centra kan komen dat voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Het Europees bureau voor de grondrechten (FRA) waarschuwde recent in een rapport dat terugkeercentra geen rechtenvrije zones mogen worden. Ook als deze centra buiten de EU worden opgezet, gelden de in de EU-wetgeving vastgelegde waarborgen van grondrechten, zegt het bureau.