Stroomtekort op Walcheren, maar niet voor camping Schoolzicht 

Om overbelasting en eventuele uitval van het stroomnet te voorkomen, moet Stedin steeds vaker reservecapaciteit inzetten, zo meldde het bedrijf dinsdag in het jaarverslag. Die ruimte op het net wordt normaal gesproken uitsluitend gebruikt bij grote storingen of onderhoud.

Op Walcheren was zelfs het uitwijken naar de zogeheten ‘vluchtstrook’ van het net niet genoeg. Rond Kerst waren voor het eerst twee noodaggregaten op diesel of gas nodig om de boel in de lucht te houden.

Werkzaamheden aan het stroomnet bij het Zeeuwse Kruiningen. beeld ANP, Jeffrey Groeneweg

Stedin heeft met steeds meer bedrijven afspraken gemaakt om bijvoorbeeld niet of fors minder stroom te gebruiken tijdens de avondpiek. Maar door de komst van zonnepanelen, warmtepompen en laadmogelijkheden voor elektrische auto’s doen ook huishoudens een steeds groter beroep op het stroomnet.

Woordvoerder Koen de Lange: „We willen toeristen natuurlijk graag een ongestoorde vakantie bieden, maar veel mensen zijn zich niet bewust van de capaciteitsproblemen op het stroomnet. We roepen klanten op om in de avondpiek tussen 16 uur en 21 uur minder stroom te gebruiken. Voor elektrisch koken is dat mogelijk wat lastig, maar zeker het laden van een elektrische auto zou in die periode vermeden moeten worden.”

Stedin biedt klanten de helpende hand met de zogeheten eKlok, een app waarmee te zien is wat het beste moment is om stroom te gebruiken. De eKlok zal ook fysiek in het straatbeeld zichtbaar zijn.

Het overvolle stroomnet -netcongestie- leidt ertoe dat onder meer bedrijven voorlopig geen (zwaardere) aansluiting kunnen krijgen op het stroomnet. Zo ligt de bouw van ONE Villa Hotel in de Domburgse duinen noodgedwongen stil, omdat de ontwikkelaar sinds juli 2023 tevergeefs wacht op de benodigde aansluiting op het elektriciteitsnet.

In Domburg ligt de bouw van ONE Villa Hotel in de Domburgse duinen noodgedwongen stil, omdat de ontwikkelaar sinds juli 2023 tevergeefs wacht op de benodigde aansluiting op het elektriciteitsnet. beeld RD

Pieter de Visser, eigenaar van camping Schoolzicht in Aagtekerke, prijst zich daarom gelukkig dat hij voor zijn camping al enkele jaren geleden een zwaardere stroomaansluiting aanvroeg. In juli 2023, net voordat andere bedrijven met een soortgelijk verzoek op een wachtlijst werden geplaatst, zette hij zijn handtekening onder een contract met Stedin. „Als het moet, kunnen wij kunnen nog wel drie keer zo groot worden.”

Pieter de Visser van camping Schoolzicht Aagtekerke. beeld RD

Het stroomverbruik op zijn camping neemt fors toe, schetst De Visser, die al bijna veertig jaar in het vak zit. „Je weet hoe dat gaat. Als het ’s avonds donker is en frisser, gaan gasten hun chalet in en zetten ze de airco op verwarmen. Soms gaat ook de frietpan nog aan. Of ze laden hun elektrische auto op bij een van de zes laadpunten. Die zijn verantwoordelijk voor een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de camping.”

De chalets op Schoolzicht hebben per stuk een aansluiting van 32 ampère, geschikt voor zwaardere elektrische installaties en apparatuur. „Ik wil niet dat de boel eruit klapt.”

De Visser probeert steeds meer van het aardgas af te komen, wat veel elektriciteit vraagt. Daarvoor heeft hij de beschikking over 600 zonnepanelen waarmee hij ook stroom teruglevert aan het net. „Daarnaast hebben we bijvoorbeeld zonnecollectoren voor het voorverwarmen van het douchewater en we krijgen nieuwe elektrische frituurovens in de snackbar.”

Elektriciteit heeft hij ook nodig voor het distribueren van de watervoorraad van 35.000 liter die hij voor zijn camping heeft aangelegd. „Als heel Domburg doucht, hebben we op Schoolzicht beperkte waterdruk. We pompen dan extra water rond. Als de camping vol zit, hebben we meer dan duizend gasten. De zaak moet gewoon draaien.”