Tientallen ondernemers hebben bij werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls hun zorgen geuit over de energievoorziening in de provincie. Vorige maand maakten netbeheerders TenneT en Stedin bekend dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers.