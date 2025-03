Verdachte moorden Weiteveen uit kritiek op onderzoek OM

De verdachte maakte zijn opmerkingen tijdens zijn zogeheten laatste woord in het proces, dat woensdag door de rechtbank in Assen werd afgerond met een korte, extra zitting over de schadevergoedingen van de nabestaanden van de slachtoffers. Op 13 februari eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen K. Bij de onderbouwing van die eis is het OM volgens K. deels „onvolledig en onjuist” geweest.

Op 16 januari vorig jaar schoot K. de 44-jarige Ineke dood in haar auto. Minuten later maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar 38-jarige partner Sam, in en bij hun huis aan de Bargerweg. „Niks meer dan een planmatige afrekening”, zo omschreef de officier van justitie de moorden, „een slachtpartij”. De toen 12-jarige zoon was getuige van de moord op zijn vader.

De dubbele moord was het schokkende slot van een ruzie die K. met beide slachtoffers had over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Aan het extreme geweld was een lange reeks incidenten voorafgegaan.

K. beklaagde zich erover dat hij de heftige beelden van de moorden niet in zijn cel mocht bekijken, maar dat deze wel tijdens de rechtszaak in de zittingszaal werden getoond. Ook vroeg hij zich af hoe in de aanloop naar het proces zijn „hele dossier” op straat is beland. K. raakte tijdens het spreken emotioneel en struikelde tegen het eind van zijn betoog over zijn woorden.

Ten aanzien van de nabestaanden van de slachtoffers zei hij: „Ik hoop dat zij kunnen beginnen met rouwen en dat het verdriet begint te slijten.”

De rechtbank doet uitspraak op 25 maart.