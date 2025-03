Provincie Zuid-Holland staat stil bij slachtoffers in Oekraïne

„Dit nooit weer, zeiden we tachtig jaar geleden en zeggen we tot op de dag van vandaag”, zei Kolff, refererend aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. „De wereldorde verandert momenteel echter per minuut en wordt steeds onwerkelijker. Feiten en werkelijkheden doen niet meer ter zake. Macht gaat boven menselijkheid en het recht van de sterkste boven saamhorigheid. Voorheen beloofde garanties en zekerheden tellen niet meer en agressie, onderdrukking en tirannie worden rijkelijk beloond. Er wordt letterlijk en figuurlijk gespeeld met vuur.”

Kolff sprak over „gruweldaden van de bezetter”, op „slechts drie grensovergangen” van Nederland. De commissaris van de Koning pleitte voor „een eendrachtig Europa”, dat „pal staat voor de allerbelangrijkste levensbehoefte van zijn inwoners: veiligheid”. Veiligheid is juist wat de Oekraïners al jaren missen, benadrukte Kolff. „En alleen maar omdat hun land toevallig de buffer is tussen onze vooralsnog vrije Europese Unie en de agressor aan de andere kant die deze vrijheid en democratie maar slecht kan verdragen. De oorlog in Oekraïne duurt nu al drie jaar. En iedere dag is er één te veel.”