Brit krijgt in Rusland 19 jaar cel voor meevechten met Oekraïne

Anderson werd afgelopen november gevangengenomen in de Russische regio Koersk. Daarna verscheen online een video waarin hij zichzelf identificeerde en vertelde dat hij eerder in het Britse leger diende en zich in Oekraïne had aangesloten bij een internationale vrijwilligerseenheid.

Oekraïne begon in augustus vorig jaar met een verrassingsaanval op Koersk. Oekraïense troepen maakten een snelle opmars in de grensregio, maar zijn inmiddels deels verdreven. De regering in Kyiv hoopt het bezette gebied uiteindelijk te kunnen ruilen voor Oekraïens grondgebied onder Russische controle.