Kustwacht Caribisch gebied redt Venezolanen na kapseizen boot

Binnenland

De kustwacht in het Caribisch gebied heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) tien personen uit zee gered. Het gaat om vier vrouwen en zes mannen, allen afkomstig uit Venezuela. Hun boot was omgeslagen en drijvend in zee hielden ze zich daaraan vast. De opvarenden gaven aan dat er nog meer mensen aan boord waren. De zoektocht naar hen is momenteel in volle gang, zo meldt de kustwacht.