Politie onderzoekt opzet bij fatale aanrijding in Maassluis

Binnenland

De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk opzet in het spel was bij het dodelijke ongeluk van afgelopen weekend in Maassluis. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf. „Het onderzoek is nog volop gaande en er wordt veel over gespeculeerd, maar opzet is een van de scenario’s die we onderzoeken.”