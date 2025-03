Merz wil schuldenrem loslaten voor investeringen Duitse defensie

„We zijn ons bewust van de omvang van de taken die voor ons liggen”, zei Merz in een verklaring samen met SPD-leider Lars Klingbeil. „En we willen de eerste noodzakelijke stappen zetten.” Naast meer geld voor defensie, moet er ook een speciaal fonds van 500 miljard euro worden opgericht voor de achterstallige infrastructuur.

Merz was eerst tegen het versoepelen van de schuldenrem, die de Duitse regering beperkt in het aangaan van nieuwe schulden. Dat hij nu een uitzondering maakt voor investeringen in defensie en infrastructuur kan worden gezien als een handreiking naar de SPD, waarmee nu wordt onderhandeld over de te vormen coalitie.

Wat Merz betreft moet het parlement, de Bondsdag, komende week al stemmen over de plannen. Momenteel gelden daar nog de oude verhoudingen van voor de verkiezingen en kan Merz waarschijnlijk aan een tweederdemeerderheid komen. Die is nodig om de grondwet aan te passen en de schuldenrem te hervormen. Als het nieuwe parlement samenkomt, is dat niet meer het geval.

De waarschijnlijke opvolger van SPD-bondskanselier Olaf Scholz kondigde bovendien aan dat hij per direct een steunpakket van 3 miljard euro voor Oekraïne wil vrijgeven. Merz en Scholz spreken woensdag over die militaire hulp.

De leiders van CDU/CSU en SPD praten donderdag en vrijdag verder over een coalitieakkoord. Merz hoopt snel klaar te zijn met de onderhandelingen, die nog over onder meer migratie en de begroting zullen gaan.