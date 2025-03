Kamer wil weten of ontbreken bedenktijd leidt tot meer abortussen

Sinds begin 2023 hoeven vrouwen die een abortus willen, niet meer eerst vijf dagen na het eerste consult te wachten om hun zwangerschap echt te laten afbreken. Sindsdien is het aantal abortussen - dat toen al een stijgende lijn vertoonde - verder toegenomen. Vooral de confessionele politieke partijen maken zich daar zorgen over.

Volgens cijfers waren er in 2021 nog 31.049 abortussen en dat steeg in 2022 naar 35.606. De laatste cijfers geven aan dat in 2023 in totaal 39.332 keer ongewenste zwangerschappen werden afgebroken. In dat jaar was er dus geen bedenktijd meer.

Een andere motie van de SGP om de omstandigheden en motieven voor een abortus anoniem te registreren, haalde het niet. In een hoofdelijke stemming kreeg dit voorstel maar 15 voorstemmen en waren 132 Kamerleden tegen.