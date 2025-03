Kamer wil minder privévliegtuigen op Schiphol tegen geluidshinder

NSC-Kamerlid Wytske Postma vroeg vorige maand in een debat om in de vliegbelasting een „supertarief” voor privévluchten in te voeren. Volgens haar was er „meer dan een verdubbeling” in het aantal privéjets tussen 2017 en 2023. Minister Barry Madlener ontkende dat, en suggereerde dat Postma maatschappelijke vluchten zoals politiehelikopters verkeerd had meegeteld. „In 2022 waren het er 24.661, het maximale aantal; dat aantal is inmiddels weer gedaald naar 21.192.”

De motie van NSC vond Madlener overbodig, zei hij in een ander debat. Maatregelen om het aantal mensen met ernstige geluidsoverlast met 15 procent omlaag te brengen, liggen nu bij de Europese Commissie. Later gaat de minister werken aan nog eens 5 procent extra geluidsreductie. „In die fase zullen ook de privévluchten terugkomen.”