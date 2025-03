College dat kijkt naar kosten van regels mag blijven

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken, PVV) hoort vaak klachten van ondernemers over de moeite die het kost om zich aan de regels te houden, zei hij vorige maand in een debat over de wet. Hij hoopt daar iets aan te doen door het ATR definitief de taak te geven om wetgeving na te lopen. „De grootste winst van de regeldrukaanpak ligt in de toekomst, namelijk in het voorkomen van erger.”

De taken van het ATR worden iets uitgebreid. Het college kan bijvoorbeeld advies gaan uitbrengen over Europese regelgeving, en ministeries kunnen vooraf om advies vragen. Voor het extra werk heeft het iets meer personeel gekregen.

Het ATR is blij met het vertrouwen uit de politiek. Maar het gaat niet om het college zelf, zegt een woordvoerder. „Het gaat erom dat de kwaliteit van wetgeving verbetert. Daarbij is het niet alleen nodig dat het college adviezen opstelt, maar ook dat de wetgever die adviezen gebruikt om onnodige regeldruk te voorkomen.”

Een reeks voorstellen van Kamerleden die het ATR nog meer werk geven, is dinsdag ook aangenomen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis kwam bijvoorbeeld met een aanpassing om ook beleidsregels van toezichthouders te kunnen toetsen. Inge van Dijk (CDA) wilde dat het college ook gaat kijken naar de „stapeling” van meerdere wetten.