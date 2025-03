Staphorster Martin Boot plaatste 10.000 foto’s van kerken op internet

Boot (1969) groeide op in Huizen. Als kind spaarde Martin al foto’s van kerkgebouwen die hij, per kerkgenootschap gesorteerd, in albums plakte. Hij woont nu in Staphorst en werkt in ploegendienst bij een tapijtfabriek in de omgeving. „Vooral na een nachtdienst heb ik tijd over, omdat ik dan niet goed kan slapen. Die gebruik ik onder andere om foto’s van kerkgebouwen te verzamelen en te publiceren.”

Martin Boot. beeld Martin Boot

Hoe is dat begonnen?

„De eerste grote klus waarmee ik in de openbaarheid kwam, was de totstandkoming van het boek ”Het gaat Uw trouw en waarheid aan” in 2015. Dat verscheen om geld in het laatje te brengen voor een nieuw kerkgebouw van onze gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland te IJsselmuiden. In de twee banden stonden 1700 foto’s en veel informatie van alle gemeenten van ons kerkverband. Het was binnen een paar maanden uitverkocht. Daarna heb ik mijn albums met kerkfoto’s gedigitaliseerd en toen kwam ik terecht op de site Reliwiki.nl.”

Reliwiki?

„Dat is een database op het internet die sinds 2008 bestaat, met foto’s en informatie over kerken en kerkgebouwen. Iedereen die wil, mag gegevens plaatsen. De site trekt zo’n 40.000 bezoekers per maand en telt 175.000 pagina’s. Sinds 2015 heb ik daarop ruim 10.000 foto’s van interieurs en exterieurs van kerkgebouwen geplaatst, met daarbij soms aanvullende tekst over het kerkgebouw en de gemeente. Ik zou mijn naam erbij kunnen zetten, maar dat heb ik in de meeste gevallen niet gedaan.”

Van welke kerken plaatste u foto’s?

„Inmiddels staan bijna alle kerkgebouwen van de (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) op Reliwiki, waarvan ik er een groot aantal verzorgd heb. Daarnaast heb ik foto’s geplaatst van kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken, Hersteld Hervormde Kerk, Nederlandse Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken.

Meestal plaats ik enkele foto’s van het exterieur en van het interieur, van het laatste vooral het liturgisch centrum, de kerkzaal en het orgel. Foto’s waarop een avondmaalsstel te zien is, plaats ik liever niet, omdat dat diefstal van avondmaalszilver tot gevolg kan hebben. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.”

Hoe komt u aan de foto’s?

„Een behoorlijk aantal maak ik zelf als ik in de buurt ben. Ik heb ook foto’s gekregen van anderen en ik schrijf plaatselijke kerken aan om foto’s en informatie te sturen. De namen en adressen kom ik vaak via het Reformatorisch Dagblad op het spoor.

Pas kreeg ik foto’s van de kerkenraad van de vrije gereformeerde kerk te Wolvega toegestuurd, waar ik eerder om had gevraagd. Het is een kleine zelfstandige gemeente die is ontstaan uit de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Van een kerkelijke gemeente kreeg ik bewerkte foto’s, maar dat is dan weer niet de bedoeling. De kerkenraad deelde mee dat dit gebeurd was ter beveiliging van de apparatuur in het kerkgebouw.

Een tijdje geleden had ik contact met de Nederlandse gereformeerde kerk te Leusden. Men vroeg mij om de foto’s zelf te komen maken en ze daarna te delen met de kerkenraad en dat heb ik gedaan. Ze wilden de foto’s voor de website gebruiken.

Van een aantal gemeenten heb ik helaas geen reactie gekregen. Ik hoop dat ze alsnog reageren. Overigens heb ik een aantal foto’s in mijn bezit waarvan ik de namen niet kan thuisbrengen.”

Een foto van een kerk waarvan Boot niet weet waar deze staat. beeld Martin Boot

Waarom doet u dit?

„Ik doe het niet om het geld, want ik verdien er niets mee. Ik vind het leuk dat er een site is met alle kerkgebouwen uit de gereformeerde gezindte, een soort encyclopedie. Op deze manier komt de gezindte op een positieve manier naar buiten.”

