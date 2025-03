Bezwaarde leden gg Lisse richten hersteld hervormde evangelisatie op

Dat meldde dinsdagochtend Roeland den Breejen, bestuurslid van de evangelisatie, die donderdag notarieel is opgericht.

Een hersteld hervormde evangelisatie is een preekplaats waar predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) mogen voorgaan. Bezoekers kunnen lid worden van de evangelisatie. Het bestuur is voornemens om op termijn bij de classis West van de HHK een verzoek in te dienen om toe te treden als gemeente. Den Breejen: „Als er enige stabiliteit is, zullen we dat gelijk doen. De evangelisatie is een opstartvariant.”

Wanneer de eerste zondagse dienst plaatsvindt, is nog niet bekend. „Eerst moet het preekrooster voor een bepaalde periode gevuld zijn”, aldus Den Breejen. Ook over het aantal personen dat zich aansluit bij de evangelisatie, kan hij niets meedelen.

In september werd bekend dat een groep leden van de gg zich zorgen maakt over vermeende eenzijdigheid in de prediking. Een tweede motief is volgens Den Breejen dat de bezwaarden „gelet op de prediking in de HHK geen reden zien om langer afgescheiden te blijven”. Volgens hem zijn bezwaarde leden de afgelopen jaren herhaaldelijk over deze thema’s in gesprek gegaan met de kerkenraad van de gg, maar had dit niet het gewenste resultaat.

Breuk

Wel stuurde de kerkenraad onlangs het punt van het belang van kerkelijke eenheid door naar de classis Amsterdam van de GG. De uitkomst van dat bezinningsproces wachten de bezwaarde gg’ers niet af. Den Breejen: „Als het zou leiden tot landelijke eenheid van de GG met de HHK, is dat alleen maar mooi.”

Dat de oprichting van de evangelisatie een scheuring betekent in de plaatselijke gg, wil Den Breejen nuanceren. „Die breuk is er al. Sinds 2015 zijn er al enkele honderden leden vertrokken uit de gg naar gemeenten in omliggende plaatsen. We zoeken een mogelijkheid om lokaal te kerken met onze gezinnen.”

Volgens de woordvoerder is er geen sprake van onmin, alleen van een inhoudelijk meningsverschil. „We hopen met de gg te kunnen samenwerken.”

Traject

Ds. T.A. Bakker, scriba van het breed moderamen van de classis West van de HHK, bevestigt het bericht desgevraagd. „Aan de oprichting van de evangelisatie is een traject voorafgegaan, waarin het breed moderamen heeft meegedacht. Als de evangelisatie een verzoek doet om gemeente te worden, zullen we dat beoordelen volgens de kerkordelijke richtlijnen.”

Het fenomeen evangelisatie stamt uit de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk, legt ds. Bakker uit. „Als mensen verlangden naar een hervormd-gereformeerde prediking, richtten ze een evangelisatie op.” De reden dat niet meteen is overgegaan tot de oprichting van een zelfstandige gemeente, komt doordat de situatie „heel complex” is, aldus de classisscriba.

Ds. Bakker benadrukt dat de classis „geen actieve rol heeft gespeeld. Het is een gevoelige, pijnlijke situatie, die wij niet hebben gewild of gezocht.” Op de vraag of de classis er bij de initiatiefnemers op aangedrongen heeft om het eens te worden met de kerkenraad van de gg, antwoordt hij: „We hebben naar ons vermogen gedaan wat mogelijk was, maar de situatie was zo dat we het tij niet konden keren.” De classis heeft ook gesproken met de kerkenraad van de gg, aldus ds. Bakker.

Verdrietig

Scriba A.M. Weststrate van de gg te Lisse zegt het nieuws van de opgerichte evangelisatie maandag te hebben gehoord. „We hebben er als kerkenraad nog niet over gesproken. Daarom kan ik er nog niet veel over zeggen. Het nieuws komt niet onverwacht. We zijn er verdrietig over.”

Begin februari besloot de kerkenraad tot het beleggen van gebedsbijeenkomsten in de gemeente vanwege de ontstane „onrust en verwijdering”.