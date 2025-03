Emeritus predikant G.F. Smaling (PKN) overleden

Ds. Gerrit Filip Smaling werd in 1939 in Amersfoort geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en was bij zijn bevestiging in Schoonrewoerd, op 6 oktober 1963, met zijn 24 jaar de jongste predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1968 vertrok ds. Smaling naar Dussen; daarna stond hij in Wierden (1973), Rijnsburg (1982) en Leiden (Marekerk, 1990). In 2001 ging ds. Smaling met emeritaat.

De begrafenis heeft maandag plaats in Rijnsburg. Voorafgaand daaraan, om 13.30 uur, is er een rouwdienst in de Grote Kerk te Rijnsburg (Kerstraat 32).