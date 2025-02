China en Canada zullen terugslaan in handelsconflict met VS

Ze reageren daarmee op de jongste aankondigingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het bedrijfsleven maakt zich intussen zorgen. De aandelenbeurzen in New York en Amsterdam eindigden donderdag in het rood.

„Als de Verenigde Staten voet bij stuk houden, zal China met alle nodige maatregelen terugslaan om zijn legitieme rechten en belangen te verdedigen”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel vrijdag.

Drugsstromen

Pekings reactie volgde enkele uren nadat Trump een extra tarief van 10 procent aankondigde, dat op 4 maart ingaat. Hij verwees daarbij naar de „zeer hoge en onaanvaardbare” drugsstromen vanuit Mexico en Canada, en China’s vermeende rol in de toevoer daarvan. De nieuwe heffingen volgen op een eerder deze maand ingevoerd tarief van 10 procent voor Chinese producten.

Trump heeft ook gezegd dat zijn voorgestelde heffingen van 25 procent op Mexicaanse en Canadese goederen op 4 maart ingaan.

Eigenlijk zouden de heffingen voor de buurlanden van de VS begin deze maand al ingaan, maar dat werd na onderhandelingen met een maand uitgesteld.

Canada zal met een „onmiddellijke en zeer krachtige” tegenreactie komen, zei de Canadese premier Justin Trudeau donderdag. Hij zei ook dat Canada „dag en nacht werkt” om die heffingen te voorkomen. Het land investeert fors in verbetering van de grenscontroles.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum meldde in gesprek te willen gaan met Trump om de heffingen af te wenden. Momenteel is er een hoge delegatie uit Mexico op bezoek in Washington om een overeenkomst te vinden.

Verenigd Koninkrijk

De VS en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een bilaterale handelsovereenkomst, zeiden Trump en de Britse premier Keir Starmer donderdag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Washington. Op de vraag of Starmer hem had overtuigd om elkaar geen importtarieven op te leggen, antwoordde Trump: „Ik denk dat we heel goed een echte handelsdeal kunnen sluiten waarbij geen tarieven nodig zijn.”

Trump had woensdag al gezegd dat hij snel nieuwe importheffingen tegen de EU zou aankondigen. Hij denkt aan heffingen van 25 procent voor Europese auto’s en veel andere producten. Eerder tekende hij al een decreet waarmee de VS per 12 maart 25 procent belasting gaan heffen op aluminium en staal.

De Nederlandse ondernemersorganisatie VNO-NCW spreekt van „een nieuwe stap in een dreigend handelsconflict”, maar wijst erop dat Trump nog geen officieel besluit heeft genomen. Onder meer de farmaceutische industrie in Nederland maakt zich grote zorgen. Hier worden veel medicijnen gemaakt die onder andere bestemd zijn voor de VS. Economen van de Rabobank stipten eerder aan dat de farmaceutische industrie van alle sectoren de sterkste verbondenheid met de VS heeft.

Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben in Nederland ook grote vestigingen en de sector biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen. Volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werd de farmaceutische industrie al meerdere keren door Trump genoemd.

Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei) vindt dat een handelsoorlog tussen de VS en Europa moet worden vermeden. Volgens hem is dat in het belang van beide partijen. Maar als zo’n handelsoorlog er wel komt, „zullen wij ook onze tanden moeten laten zien”, zei Hoekstra donderdag in het radioprogramma Sven op 1.

Hoekstra wil niet op mogelijke maatregelen vooruitlopen. Hij voegde daaraan toe dat de Europese Commissie altijd de dialoog zal blijven zoeken met de VS. Trump heeft onlangs aangekondigd de EU handelstarieven op te leggen op aluminium en staal.

Volgens BusinessEurope, een Europese lobbygroep van bedrijven, zullen de importheffingen van 25 procent die Trump dreigt op te leggen op goederen uit de EU vooral de VS zelf raken. Die tarieven zullen namelijk leiden tot hogere prijzen van Europese goederen voor consumenten en ook bedrijven in de VS.

Bij BusinessEurope zijn werkgeversorganisaties uit de EU en andere landen zoals Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije aangesloten. Volgens bestuurder Luisa Santos van de belangenorganisatie zijn heffingen niet goed voor de handel. „Maar als de VS dit doen, dan betekent dit dat de grootste impact op de Amerikaanse economie zelf zal zijn. We moeten juist heffingen verlagen en niet creëren.”

Santos stelde verder dat veel Europese export naar de VS is bestemd voor Europese bedrijven die investeringen doen in productie in het land. „Dus dit kan ook erg negatief zijn voor de investeringen in de VS.” Ze gaf ook aan dat Europese bedrijven naar andere markten kunnen gaan kijken om te investeren. „We hebben alternatieven.”

De heffingen zouden bijvoorbeeld de export van Europese auto’s naar de VS treffen. Zo exporteren de Duitse merken BMW, Volkswagen, Porsche, Audi en Mercedes-Benz veel auto’s naar het land. De Duitse autobrancheorganisatie VDA zei dat de dreiging van Trump een „provocatie” is en dat die tarieven Europese producten duurder maken voor Amerikaanse consumenten.