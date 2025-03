Twee Nederlandse pianisten in eerste ronde Koningin Elizabethwedstrijd

Het zijn Nikola Meeuwsen (2002) en Aidan Mikdad (2001). In totaal hadden zich 289 pianisten gemeld voor de video-preselectieronde. Zeventig kandidaten werden toegelaten tot de eerste ronde, die van 5 tot en met 10 mei wordt gehouden in Flagey in Brussel. De Koningin Elizabethwedstrijd is een van de meest prestigieuze concoursen ter wereld. Dit jaar staat de piano centraal, volgend jaar de cello, terwijl in 2027 zangers hun opwachting maken in Brussel.

Meeuwsen maakte in 2024 zijn solodebuut in het Concertgebouw met werken van Schubert, Beethoven, Brahms en Schumann. In januari 2025 trad hij voor de derde keer als solist op met het Residentie Orkest. Hij won op zijn twintigste als jongste musicus ooit de Grachtenfestivalprijs en was in 2023 artist in residence van dit Amsterdamse festival. In 2019 ontving hij de Concertgebouw Young Talent Award.

Mikdad nam al op jonge leeftijd deel aan internationale pianoconcoursen en won de nodige prijzen. Zo kreeg hij op elfjarige leeftijd de eerste prijs van het Koninklijk Concertgebouw Concours. Het jaar daarop ontving hij de eerste prijs van het Internationaal Pianoconcours van Lagny-sur-Marne. In 2017 won hij de Royal Concertgebouw Young Talent Award. In 2021 deed hij mee aan de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, waar hij de jongste halvefinalist was.

