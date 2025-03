Finland: Oekraïne meteen NAVO-lid als Rusland afspraken schendt

Stubb sprak tegenover nieuwszender CNN over een de facto NAVO-lidmaatschap. „Dat betekent in feite dat wanneer de onderhandelingen afgelopen zijn en we een vredesakkoord hebben, een deel daarvan zegt dat als Rusland ooit dat akkoord schendt, het staakt-het-vuren verbreekt of Oekraïne opnieuw aanvalt, Oekraïne automatisch lid wordt van de NAVO,” zei hij.

De president van Finland, dat steevast hard optreden tegen Rusland en meer steun voor Oekraïne bepleit, is niet de eerste westerse politicus die met zo’n voorstel komt. Eerder opperde ook de Amerikaanse senator Lindsey Graham zo’n regeling voor Oekraïne. „Als Rusland opnieuw Oekraïne binnenvalt, leidt dat automatisch tot toelating van Oekraïne tot de NAVO als afschrikmiddel”, zei hij tijdens de veiligheidsconferentie van München tegen nieuwssite Politico.