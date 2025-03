Vance: economisch belang VS in Oekraïne is ‘veiligheidsgarantie’

„Als je echt veiligheidsgaranties wilt, als je er echt voor wilt zorgen dat Vladimir Poetin Oekraïne niet opnieuw binnenvalt, dan is het het beste om de Amerikanen economische meerwaarde te bieden bij de toekomstplannen van Oekraïne”, zei Vance tegen Fox News. „Dat is een veel betere veiligheidsgarantie dan 20.000 militairen uit een willekeurig land dat al in geen dertig à veertig jaar meer oorlog heeft gevoerd.”

Zelensky was vrijdag in het Witte Huis om met Trump en Vance te praten over een grondstoffendeal. Mineralen uit de Oekraïense bodem zouden de Amerikanen 500 miljard dollar moeten opleveren, meldde de Financial Times vorige week. In ruil daarvoor vroeg Zelensky om veiligheidsgaranties. „Als we niet tot de NAVO kunnen worden toegelaten, hebben we een duidelijke structuur van veiligheidsgaranties nodig van onze bondgenoten in de VS”, aldus Zelensky.

Trump weigerde Zelensky de veiligheidsgaranties te geven en noemde de Oekraïense president „respectloos en ondankbaar”. Trump „probeerde diplomatiek te zijn”, zei Vance daarover tegen Fox News. Volgens de lezing van de vicepresident „werd Zelensky erg boos”. Vance zei dat hij „de situatie probeerde te de-escaleren”. Dat lukte niet, aldus Vance, die ook stelde dat het Zelensky „aan respect ontbrak”.

Vance zei dat de „deur openstaat” voor Zelensky zolang hij „serieus over vrede wil praten”.

Europese leiders overlegden afgelopen weekend over een vredesmacht in Oekraïne. Daar is wel de steun van Amerika voor nodig, zei de Britse premier Keir Starmer.

Het interview was vooraf afgenomen en Vance reageerde dan ook niet op de laatste ontwikkelingen. Bronnen binnen het Witte Huis meldden maandagnacht dat Donald Trump per direct de militaire hulp aan Oekraïne stopt.