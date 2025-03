Rubio: alleen Trump kan vrede in Oekraïne bereiken

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in het bericht op X ook dat het „Rusland terug wil krijgen aan de onderhandelingstafel”. „We willen uitzoeken of vrede mogelijk is”, schrijft het ministerie, doelend op de oorlog in Oekraïne. Het bericht verscheen ongeveer een uur nadat bronnen meldden dat Donald Trump per direct de militaire steun aan Oekraïne stopt.

Trump ontving de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorige week vrijdag in het Witte Huis. De ontmoeting eindigde in een felle woordenwisseling en tot een gehoopte deal tussen de VS en Oekraïne kwam het niet.

Zelensky liet maandag weten dat een einde van de oorlog met Rusland nog „heel ver weg” is. Dat zorgde voor woede bij Trump. „Dit is de slechtste verklaring die Zelensky had kunnen afleggen en Amerika zal dit niet veel langer pikken!”, aldus de Republikein op zijn platform Truth Social.