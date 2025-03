Onderzoek Amsterdam UMC: remmen van weeën is niet nodig

Een normale zwangerschap duurt 37 tot 42 weken. Als een baby na 30 tot 34 weken al ter wereld dreigt te komen, geven artsen in Nederland vaak weeënremmers. De gedachte hierachter is dat de baby zo extra tijd in de baarmoeder krijgt om zich verder te ontwikkelen.

De Amsterdamse medici onderzochten tussen 2017 en 2023 755 vrouwen bij wie een vroeggeboorte dreigde. Ongeveer de helft kreeg weeënremmers. De rest ontving een placebo, een middel zonder werking om de uitkomsten te controleren. De conclusie is dat weeënremmers geen effect hebben, „niet in het voordeel en niet in het nadeel”.

De onderzoekers zeggen dat het tijd is om de manier waarop weeënremmers worden gebruikt, te heroverwegen. Een bevalling moet volgens hen alleen worden uitgesteld wanneer dit daadwerkelijk beter is voor de baby. Ze wijzen erop dat een vroeggeboorte soms een medische oorzaak heeft. Zo kunnen er problemen met de placenta zijn. Dan kan het juist schadelijk zijn om de baby langer in de baarmoeder te laten blijven, zeggen de medici.