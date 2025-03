Trump: internationaal Oekraïne-overleg geen toonbeeld van kracht

Trump noemt dat geen geweldige verklaring van „Europa” als machtsvertoon tegen Rusland. „Wat denken ze wel?”, vraagt hij zich af op zijn platform Truth Social.

Trump haalt ook weer uit naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, met wie hij vrijdag in het Witte Huis een ongekende aanvaring had. Zelensky stelde zondag na afloop van de top in Londen dat een einde van de oorlog met Rusland nog heel ver weg is. „Dit is de slechtste verklaring die Zelensky had kunnen afleggen en Amerika zal dit niet veel langer pikken! Het is wat ik al zei, deze man wil geen vrede zolang hij de steun van Amerika heeft.”