Zo’n 20.000 mensen VS uitgezet naar Mexico sinds aantreden Trump

Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat hij „miljoenen” migranten het land uit zou zetten, maar vooralsnog lijkt het aantal deportaties nog niet veel hoger dan onder de vorige president Joe Biden. In de eerste maand onder Trump werden 37.660 mensen de VS uitgezet. In het laatste jaar van Biden waren dat er maandelijks gemiddeld 57.000.

Volgens het Witte Huis komt dat doordat er onder Biden ook meer mensen illegaal het land binnenkwamen die snel teruggestuurd konden worden. De Amerikaanse regering verwacht dat het aantal uitzettingen de komende maanden zal toenemen.