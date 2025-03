Beroemde Australische bloeddonor James Harrison overleden

Harrison begon in 1954 met het doneren van zijn bloed. Dat bevatte het zeldzame antilichaam anti-D. Dat wordt gebruikt om medicatie te maken om baby’s mee te beschermen.

De hoogbejaarde bloeddonor overleed in een verpleeghuis in New South Wales. De Australische bloedbank van het Rode Kruis prees zijn nalatenschap.

„James stak maar liefst 1173 keer zijn arm uit om onbekende anderen en baby’s te helpen”, zei topman Stephen Cornelissen. „Zonder er iets voor terug te verwachten.”