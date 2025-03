Zelensky wil met Europeanen vredesvoorstel opstellen

Bondgenoten van Oekraïne hebben zondag in Londen beloofd meer geld aan defensie uit te geven en een coalitie te vormen die bereid is een eventuele wapenstilstand in Oekraïne te verdedigen. De top was kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump uitviel tegen Zelensky dat die helemaal geen vrede wil. De VS lijken onder Trump geen steun meer te willen geven aan Oekraïne en proberen samen met Rusland een vredesregeling te bereiken.

Londen en Parijs hebben na de top laten weten dat ze voorlopig een beperkt staakt-het-vuren willen. Dat zou luchtaanvallen, gevechten op zee en aanvallen op de energie-infrastructuur moeten stoppen. Voor de top van zondag zei de Britse premier Keir Starmer al dat Frankrijk en Groot-Brittannië aan een voorstel voor een wapenstilstand werken dat zal worden besproken met Trump.

Het beperkte staakt-het-vuren zou in eerste instantie een maand moeten duren. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot kunnen Oekraïne en zijn bondgenoten dan zien in hoeverre de Russische president Vladimir Poetin te goeder trouw handelt en bereid is serieuze vredesonderhandelingen aan te gaan.