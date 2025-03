Israël houdt levering tegen van humanitaire hulp voor Gazastrook

Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu heeft een verklaring gedeeld waarin wordt gedreigd met „gevolgen” als Hamas het oneens blijft over het verdere verloop van het bestand. Zaterdag waarschuwde het al dat de gevechten in Gaza kunnen worden hervat als onderhandelingen „niet effectief” blijken.

Het Amerikaanse voorstel bestaat uit verlenging van het staakt-het-vuren tot na de ramadan en de joodse feestdag Pesach halverwege april. Een ander onderdeel is de vrijlating van de helft van de gijzelaars in Gaza op de eerste dag van de verlenging. De rest zou moeten vrijkomen bij een deal over een permanent einde van de oorlog.

De eerste fase van het bestand tussen Hamas en Israël ging op 19 januari in en duurde zes weken. Die ging gepaard met een tijdelijk staakt-het-vuren, waarmee de oorlog na vijftien maanden stil kwam te liggen. Ook kwamen Israëlische gijzelaars vrij in ruil voor Palestijnse gevangenen en kwam meer humanitaire hulp het gebied binnen. Het staakt-het-vuren gaat volgens de aankondiging in januari door zolang er wordt onderhandeld over de tweede fase.

In de tweede fase moet het staakt-het-vuren permanent worden. Ook moeten de laatste levende gijzelaars vrijkomen en alle Israëlische troepen het Palestijnse gebied verlaten, aldus het oorspronkelijke plan. De details over dit gedeelte van het bestand moeten nog worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de derde en laatste fase. Dan moeten de lichamen van de laatste overleden gijzelaars worden overgedragen en ligt de focus op de wederopbouw van de Gazastrook.